US Open, seconda giornata: da Alcaraz a Berrettini, programma e dove vederli in tv

(Adnkronos) -
Oggi, lunedì 30 agosto, continuano gli US Open 2026. L'ultimo Slam della stagione ha già preso il via nella giornata di ieri e prosegue con diversi big in campo. Sul prestigioso Arthur Ashe Stadium toccherà anche a Carlos Alcaraz, campione in carica e al rientro dopo quattro mesi per l'infortunio al polso rimediato a Barcellona, che se la vedrà con Safiullin al primo turno. Spazio anche a Matteo Berrettini, contro la wild card Wawrinka. Ecco il programma completo della seconda giornata.
Ecco il programma della prima giornata degli US Open:
ARTHUR ASHE STADIUM
Ore 17:30 - Aryna Sabalenka [1]-Camila Osorio (COL)
a seguire - Roman Safiullin-Carlos Alcaraz (ESP)[2]
Ore 1:00 - Ben Shelton (USA) [8]-Tallon Griekspoor (NED)
a seguire - Naomi Osaka (JPN) [13]-Anastasia Zakharov
LOUIS ARMSTRONG STADIUM
Ore 17:00 - Stefanos Tsitsipas (GRE) vs. Arthur Fils (FRA)[10]
a seguire - Ashlyn Krueger (USA) vs. Amanda Anisimova (USA)[10]
Ore 1:00 - lga Swiatek (POL) [8] vs. Xiyu Wang (CHN)
a seguire - Martin Damm (USA) vs. Frances Tiafoe (USA) [11]
GRANDSTAND
Ore 17:00 - Sinja Kraus (AUT)-Karolina Muchova (CZE)[7]
Maja Chwalinska (POL)[20]-Taylor Townsend (USA)
Matteo Berrettini (ITA)-Stan Wawrinka (SUI)
Felix Auger-Aliassime (CAN)[3]-Rinky Hijikata (AUS)
STADIUM 17
Ore 17:00 - Qinwen Zheng (CHN)-Kristina Liutova
Brandon Nakashima (USA)[16]-Sebastian Baez (ARG)
Sloane Stephens (USA) vs. Clara Tauson (DEN)
Nuno Borges (POR) vs. Learner Tien (USA)[14]
COURT 5
Ore 17:00 - Sara Bejlek (CZE)[28]-Cristina Bucsa (ESP)
Anna Blinkova - [29] Anna Kalinskaya [21]
Luciano Darderi (lTA)[21]-Harry Wendelken (GBR)
Jakub Mensik (CZE)[17]-Shintaro Mochizuki (JPN)
COURT 6
Ore 17:00 - Mananchaya Sawangkaew (THA)-Panna Udvardy (HUN)
Jurij Rodionov (AUT)-Giovanni Mpetshi Perricard (FRA)
Yannick Hanfmann (GER)-Alejandro Tabilo (CHl)[25]
Elisabetta Cocciaretto (ITA)-Katerina Siniakova (CZE)
COURT 7
Ore 17:00 - Marin Cilic (CRO)-Andrey Rublev [23]
Daria Snigur (UKR)-Diana Shnaider [15]
Alexander Blockx (BEL)[28]-Tomas Barrios Vera (CHI)
COURT 9
Ore 17:00 - Tamara Zidansek (SLO)-Maria Timofeeva (UZB)
Viktorija Golubic (SUI)-Diane Parry (FRA)
COURT 10
Ore 17:00 - Elsa Jacquemot (FRA)-Marie Bouzkova (CZE)
Matteo Arnaldi (lTA)[30]-James Duckworth (AUS)
Julia Grabher (AUT) - Sorana Cirstea (ROU)[16]
Maya Joint (AUS)- Liudmila Samsonova
COURT 11
Ore 17:00 - Valentin Vacherot (MON)[22]-Aleksandar Kovacevic (USA)
Anouk Koevermans (NED) -Caty McNally (USA)
Katie Volynets (USA) -Linda Noskova (CZE)[6]
Roman Andres Burruchaga (ARG)-Karen Khachanov
COURT 12
Ore 17:00 - Harriet Dart (GBR)-Peyton Stearns (USA)
Damir Dzumhur (BIH)- Hubert Hurkacz (POL)
Ann Li (USA)[29]-Antonia Ruzic (CRO)
Grigor Dimitrov (BUL)-Alexei Popyrin (AUS)
COURT 13
Ore 17:00 - Lilli Tagger (AUT)-Tamara Korpatsch (GER)
Nadia Podoroska (ARG)-Simona Waltert (SUI)
Juncheng Shang (CHN)-Marco Trungelliti (ARG)
Quentin Halys (FRA)-Facundo Diaz Acosta (ARG)
COURT 15
Ore 17:00 - Anhelina Kalinina (UKR)-Himeno Sakatsume (JPN)
Aoi Ito (JPN)-Oksana Selekhmeteva (ESP)
Dalibor Svrcina (CZE)-Valentin Royer (FRA)
Tutte le partite degli US Open 2026 sono trasmesse in Italia in diretta tv in chiaro su SuperTennis e in diretta tv via satellite su Sky Sport per gli abbonati. Match visibili in streaming sulle piattaforme SuperTenniX, NOW Tv e Sky Go.