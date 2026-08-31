Viminale, stop a Schengen con la Spagna prorogato per altri 15 giorni

ROMA (ITALPRESS) - E' in corso di notifica la nota con cui ilGoverno sta comunicando alla UE la proroga, per ulteriori 15giorni, dei controlli alle frontiere aree e marittime con laSpagna. Lo rende noto il Viminale che precisa che "la decisione èstata assunta, in linea con l'analisi effettuata dal Comitatoanalisi immigrazione e sicurezza delle frontiere, in ragione delpermanere degli elementi di valutazione che erano stati alla basedella loro reintroduzione lo scorso 1° agosto, ma al contempoanche tenendo conto delle iniziative già avviate dalla Spagna,insieme all'Unione Europea, affinchè in quell'area la situazionepossa avviarsi a una prossima normalizzazione". Le valutazionialla base del provvedimento di proroga sono state comunicate dalMinistro dell'Interno, Matteo Piantedosi, al suo omologo spagnolo, Fernando Grande-Marlaska, nel corso di un "costruttivo confronto telefonico".(ITALPRESS).- foto: Ipa Agency -