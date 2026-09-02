Ceriale, “Farfalle di Pietra”: il giallo ambientalista di Giulio Maria Geluardi protagonista alla Biblioteca Agostino Sasso

Un giallo che intreccia mistero, difesa dell'ambiente e lotta alla criminalità organizzata. Venerdì 4 settembre, alle 18, nella Sala Polivalente “Francesco Fizzotti” di via Primo Maggio 22 a Ceriale, lo scrittore Giulio Maria Geluardi presenterà il suo libro “Farfalle di Pietra”.

L’iniziativa fa parte della rassegna letteraria “Il Segnalibro – Incontro con l’autore” ed è organizzata dall’Aps #Cosavuoichetilegga? con la Biblioteca civica “Agostino Sasso”, nell’ambito delle attività culturali promosse dal Comune di Ceriale – Assessorato alla Cultura. A condurre l’appuntamento e dialogare con Geluardi sarà Tiziana Minacapilli dell’Aps #Cosavuoichetilegga?.

“Farfalle di Pietra”, che ha ottenuto una menzione speciale al premio letterario nazionale “Le pagine della terra”, è un giallo in chiave ambientalista che porta il lettore nel cuore di un'area protetta della Basilicata, tra una misteriosa farfalla ritenuta estinta, gli interessi della criminalità sulla natura e due Carabinieri Forestali disposti a rischiare la vita per difendere l'ambiente e far rispettare la legge.

Protagonista è Lino Morandi, luogotenente dei Carabinieri Forestali che, dopo anni di lotta all’eco-mafia, si trasferisce nel “Parco dei due Laghi” in cerca di tranquillità. La morte sospetta di un entomologo lo porta però a indagare insieme al brigadiere Ambrosio. Al centro del mistero c’è una rarissima farfalla, creduta estinta da milioni di anni, il cui habitat è minacciato da un progetto edilizio milionario. L’indagine farà emergere un intreccio di speculazione, corruzione e criminalità organizzata, trasformando la tutela del Parco in una corsa contro il tempo.

La presentazione offrirà l'occasione per approfondire con l'autore anche i temi ambientali che attraversano il romanzo, dalla tutela delle aree protette al contrasto dei crimini contro la natura.

Al termine dell’incontro è previsto un brindisi con l’autore.