A Venezia la Maison Pierre Cardin inaugura Palazzo Cardin, il museo dedicato al suo fondatore

Il tuo browser non supporta il tag audio - Your browser dose not Support the audio Tag

(Adnkronos) - La Maison Pierre Cardin ha inaugurato oggi Palazzo Cardin, museo dedicato al suo fondatore e allestito nello storico palazzo di Venezia che fu un tempo la residenza dello stilista Pierre Cardin (1922-2020), nel sestiere di Santa Croce. Il nuovo spazio nasce con l'obiettivo di conservare e valorizzare l'eredità creativa di uno dei protagonisti della moda e del design del Novecento, restituendone la ricerca attraverso un percorso che mette in relazione moda, design, architettura, arti decorative e spettacolo. Promosso dalla Maison e fortemente voluto dal nipote del celebre couturier, Rodrigo Basilicati-Cardin, presidente della Maison Pierre Cardin, Palazzo Cardin si propone come un luogo dedicato alla memoria e, al tempo stesso, alla trasmissione e alla reinterpretazione dell'opera dello stilista dalla doppia cittadinanza, italiana e francese.