Funghi, la guida del Soccorso alpino: "Scarponi, telefono carico e colori visibili per non trasformare una passeggiata in un’emergenza"

La stagione dei funghi è cominciata. Lo dicono le prime nascite nei boschi, ma anche gli interventi del Soccorso alpino e speleologico Liguria, sempre più spesso chiamato a intervenire per cadute, incidenti e persone che hanno perso l'orientamento.

Andare per funghi può essere una piacevole giornata all'aria aperta, ma i boschi liguri nascondono anche terreni impervi e condizioni che possono cambiare rapidamente. E, secondo il Soccorso alpino, bastano alcune semplici precauzioni per ridurre sensibilmente i rischi.

Il primo consiglio riguarda le calzature. Gli stivali di gomma, tradizionalmente associati alla ricerca dei funghi, non sono sempre la scelta migliore.

"Gli stivali di gomma possono andare bene, al limite, su terreni poco impegnativi», spiegano dal Soccorso alpino. Ma quando il terreno diventa ripido, scivoloso o accidentato, è preferibile affidarsi a «un buon paio di scarponi da montagna", dotati di una suola con una buona capacità di presa.

Anche l'abbigliamento può fare la differenza, soprattutto nel caso in cui qualcosa vada storto. Meglio quindi scegliere colori facilmente visibili e lasciare a casa la mimetica.

"In caso di smarrimento, o peggio ancora di caduta e perdita di coscienza, per i soccorritori è più difficile individuare una persona con abiti che si confondono con il bosco", è il richiamo del Soccorso alpino.

Una delle regole più semplici è anche una delle più importanti: evitare, quando possibile, di andare da soli.

"Meglio sempre andare a funghi con altre persone", raccomandano i soccorritori. Se invece si decide di affrontare il bosco da soli, è fondamentale informare familiari o amici sulla destinazione, sul percorso previsto e, soprattutto, rispettare quella traccia senza improvvisare deviazioni.

Il telefono deve essere carico prima della partenza. Un power bank nello zaino può rivelarsi prezioso in caso di ritardi o emergenze.

Un'altra variabile da non sottovalutare è il tempo. In montagna le condizioni meteorologiche possono cambiare rapidamente e un sentiero conosciuto può diventare molto più difficile da affrontare con pioggia, temporali o nebbia.

Per questo il consiglio è controllare sempre il bollettino meteorologico prima di partire e rinunciare all'escursione se le condizioni previste sono particolarmente problematiche.

E se, nonostante tutte le precauzioni, ci si ritrova senza più riconoscere il sentiero?

La prima regola è non farsi prendere dal panico. Fermarsi, cercare di mantenere la calma e utilizzare ciò che si ha nello zaino può fare la differenza in attesa dei soccorsi.

Il Soccorso alpino consiglia di portare con sé un piccolo kit di pronto soccorso, un coltello multiuso, un maglione, una giacca impermeabile e antivento, un telo termico, una pila frontale, un accendino e qualcosa da mangiare e da bere.

Anche la tecnologia può aiutare. Tra gli strumenti indicati c'è GeoResQ, applicazione gratuita pensata per chi pratica attività outdoor, che consente di inviare un allarme al Soccorso alpino comunicando la propria posizione e il percorso, anche quando il segnale telefonico è molto debole.

Gli interventi del Soccorso alpino e speleologico sono gratuiti anche quando una persona si è trovata in difficoltà per propria negligenza. Ma questo non significa che un comportamento imprudente sia privo di conseguenze.

"Un intervento di soccorso può mettere in difficoltà anche gli stessi soccorritori", ricordano dal Soccorso alpino, perché significa impegnare "uomini, mezzi e tempo" che potrebbero essere necessari contemporaneamente per altre persone in difficoltà.

La regola, dunque, resta semplice: conoscere il percorso, controllare il meteo, avere l'attrezzatura adeguata e non sottovalutare il bosco. Perché una giornata alla ricerca di funghi dovrebbe finire con un cesto pieno, non con una squadra di soccorso sulle proprie tracce.