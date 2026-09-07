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Attualità | 07 settembre 2026, 10:00

Monte Grande, 82 anni dopo si rinnova il ricordo della battaglia

Partecipata la cerimonia commemorativa nel segno della memoria. L’orazione ufficiale del consigliere regionale Jean Casella, presenti autorità civili, Carabinieri e sindaci del comprensorio

Foto Christian Flammia

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Grande partecipazione di persone per l'ottantaduesimo anniversario della Battaglia del Monte Grande con la Celebrazione commemorativa presieduta dal Diacono Alex Dellerba della Diocesi di Albenga-Imperia.

A conclusione della ricorrenza l'orazione ufficiale del consigliere Regionale della Liguria Jean Casella

Alla manifestazione hanno preso parte le autorità civili della Provincia di Imperia, i Carabinieri del territorio e i Sindaci del comprensorio.

Celebrazione animata dal coro Con Claudia di Imperia e all'organo Mauro Carenzo.

Foto Christian Flammia

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Foto Christian Flammia

Foto Christian Flammia

Foto di Christian Flammia

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