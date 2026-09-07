Monte Grande, 82 anni dopo si rinnova il ricordo della battaglia

Grande partecipazione di persone per l'ottantaduesimo anniversario della Battaglia del Monte Grande con la Celebrazione commemorativa presieduta dal Diacono Alex Dellerba della Diocesi di Albenga-Imperia.
A conclusione della ricorrenza l'orazione ufficiale del consigliere Regionale della Liguria Jean Casella
Alla manifestazione hanno preso parte le autorità civili della Provincia di Imperia, i Carabinieri del territorio e i Sindaci del comprensorio.
Celebrazione animata dal coro Con Claudia di Imperia e all'organo Mauro Carenzo.