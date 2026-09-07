Alcaraz, niente più protesta per montepremi: lo spagnolo si ritira

(Adnkronos) -

Carlos Alcaraz si ritira dalla protesta dei giocatori per i montepremi degli Slam. Il tennista spagnolo, che ha raggiunto i quarti di finale degli US Open, torneo in cui arriva da campione in carica e in cui affronterà Ben Shelton, ha deciso di fare un passo indietro e togliere il proprio sostegno alle rimostranze dei tennisti sia del circuito maschile che femminile, che da mesi chiedono di aumentare i montepremi dei Major.

A riportarlo è il Times, che racconta come Alcaraz avrebbe fatto sapere della propria volontà di non aderire più alla protesta. Un duro colpo per la campagna portata avanti, tra gli altri, anche dai numeri 1 Jannik Sinner e Aryna Sabalenka, che nell'ultimo Wimbledon avevano limitato la loro presenza con i media a soli 15 minuti e che avevano fatto contestualmente sapere di aver avviato contatti con l'organizzazione degli Slam per alzare i montepremi dei principali tornei del circuito.