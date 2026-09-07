 / 

| 07 settembre 2026, 12:20

US Open, oggi Darderi-Zverev: orario, precedenti e dove vederla in tv

US Open, oggi Darderi-Zverev: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Luciano Darderi torna in campo agli US Open. Nella notte tra oggi e domani il tennista azzurro sfida il tedesco Alexander Zverev, numero 2 del mondo e prima testa di serie - in diretta tv e streaming - nel quarto turno dello Slam americano, l'ultimo della stagione. Darderi arriva al match dopo aver eliminato Wendelken, Svrcina e Sweeny, mentre Zverev ha eliminato Sonego, Halys e Tabilo.  

 

La sfida tra Darderi e Zverev è in programma stanotte non prima delle ore 2.30. I due tennisti si sono affrontati in due precedenti, sempre agli Internazionali d'Italia. Nel 2024, ai sedicesimi di finale, successo in due set di Zverev, quest'anno, agli ottavi, rivincita per l'azzurro che salva 4 match point e si impone in tre set.  

 

Tutte le partite degli US Open 2026 sono trasmesse in Italia in diretta tv in chiaro su SuperTennis e in diretta tv via satellite su Sky Sport per gli abbonati. Match visibili in streaming sulle piattaforme SuperTenniX, NOW Tv e Sky Go. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium