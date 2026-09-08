Andora, il 12 settembre torna al Parco delle Farfalle il "West Coast Festival"

Arriva la nuova edizione del “West Coast Festival”, appuntamento dedicato agli appassionati di giochi di ruolo e da tavolo. L'evento, a ingresso gratuito, si svolgerà sabato 12 settembre presso il Parco delle Farfalle di Andora, con un programma che unisce gioco di ruolo e da tavolo, musica, artisti di strada e street food.

Il Festival è organizzato dal Comune di Andora in collaborazione con l’Associazione Andora Giovani. Ideato da Fabio Desilvestri, il Festival propone il gioco come esperienza sociale e culturale, capace di coinvolgere il pubblico di ogni età. Alla Direzione Artistica di Desilvestri si affianca quest'anno una nuova collaborazione: Simone Alessio, cantautore, artista e scrittore conosciuto con il nome d'arte Garibaldi, ricoprirà il ruolo di Co-Direttore Artisticoper la parte dedicata agli artisti di strada, ampliando così ulteriormente l'offerta culturale della manifestazione, con esibizioni pomeridiane e serali.

Giochi di ruolo e da tavolo

A partire dalle 11:00 del mattino, la grande tensostruttura permanente del Parco delle Farfalle ospiterà decine di tavoli dedicati ai giochi di ruolo e da tavolo, in uno spazio pensato per garantire il regolare svolgimento delle attività anche in caso di maltempo.

Sul fronte ludico saranno presenti associazioni e gruppi di gioco provenienti da Liguria, Piemonte e Lombardia, che proporranno un ricco programma di sessioni aperte sia ai giocatori esperti sia a chi desidera avvicinarsi per la prima volta al mondo del gioco. I gruppi presenti saranno: GdR in Prima Serata (Genova); La Porta dei Mondi (Genova); Cerfnoir Project; Manatiaki: Guardiani dell'Oceano (Genova); Volpi a Sei Code (Genova); Cavalieri del Norwold (Prov. di Alessandria); Sentieri Tolkieniani ETS (Prov. di Torino); Esplorazione Ludica APS (Pietra Ligure); No Dice Unrolled; Racconti da GdR (Prov. di Alessandria); Ludicon APS (Milano); Leukadia (Milano); Ludo Ergo Sum APS (Imperia); Cooperativa L’Ancora (Imperia).

Oltre a Dungeons & Dragons, i partecipanti potranno cimentarsi con sistemi di gioco molto apprezzati dalla comunità internazionale come Fallout (ispirato all'omonima serie videoludica e televisiva), L'Unico Anello (il Gioco di Ruolo ufficiale basato sulle opere di J.R.R. Tolkien), Dragonbane (classic fantasy che unisce lo spirito della vecchia scuola a un game design moderno, veloce e dall'ironia micidiale), e tanti altri.

Ampio spazio sarà dedicato anche alle novità. Dopo l'anteprima presentata nell'edizione 2025, Luca "Macabre Punk" Rinaldi sarà presente ad Andora con la versione completa di Punkborg, gioco di ruolo distribuito gratuitamente online e ambientato in un universo distopico dominato da un regime autoritario, dove ribellione e sopravvivenza rappresentano gli unici orizzonti possibili.

Reduce dal recente successo della propria campagna Kickstarter, Cerfnoir Project presenterà From the First Flame. L’ambientazione è un’Europa urban fantasy, dove le creature delle leggende convivono apertamente con gli esseri umani. I giocatori interpretano degli Arcanisti, individui in grado di usare la magia, in una società complessa e fallace.

Sarà inoltre presente Stefano Pedone con Manatiaki, ambientazione per Dungeons & Dragons 5a edizione. In Manatiaki il mondo è stato sommerso dalle acque, diventando un enorme oceano. Tutte le avventure sono ambientate in fondo al mare, tra scogliere coralline, verdeggianti foreste di kelp e negli abissi più oscuri.

Tra le anteprime anche Leukadia, presentato dal suo autore Claudio Branca, gioco di ruolo ambientato nell'ultimo lembo della penisola messapica, l'attuale Salento, dove il conflitto tra Messapi, Magna Grecia e la nascente Repubblica Romana viene reinterpretato attraverso una forte componente mitologica.

Infine, Andy “Herethicat” Lingua presenterà il suo Axis Chimaerae, gioco di ruolo di dungeon crawling rinascimentale con forti elementi alchemici ed esoterici.

Un’altra innovazione dell'edizione 2026 sarà l'utilizzo della piattaforma HEX, sviluppata da Matteo Sasso, che consentirà ai partecipanti di prenotare gratuitamente le sessioni di gioco in maniera semplice, intuitiva e completamente digitale. Durante il Festival sarà inoltre attivo all’ingresso un tavolo di accoglienza, pronto a consigliare il gioco più adatto a ogni partecipante e aiutare nella scelta anche i giocatori alle prime armi.

Artisti di strada e DJ-set

Dal tardo pomeriggio, i ritmi travolgenti del Balcano Buskers Music Fest invaderanno il Festival. La rassegna itinerante, ideata da Simone Alessio (in arte "Garibaldi"), accenderà i riflettori con i propri artisti di strada nella cornice del Parco delle Farfalle. La sera ci sarà un grande show sul palco che verrà chiuso dall’esibizione di Garibaldi.

Il programma promette un crescendo di emozioni: dopo le performance nel parco, in serata lo spettacolo si sposterà sul palco coperto della tendostruttura.

La serata si chiuderà con un DJ set ad alto tasso di energia, a cura di Andora Giovani.

Atmosfere piratesche

Come da tradizione, il filo conduttore del Festival sarà rappresentato dai pirati. Non si tratta però di una rievocazione storica né di una semplice festa in maschera. Nel linguaggio del West Coast Festival il pirata è soprattutto un simbolo di libertà, fantasia e creatività. Ogni partecipante sarà libero di interpretare questo spirito come preferisce: da un pirata cyberpunk a un corsaro spaziale, da una semplice bandana fino a un elaborato costume ispirato a Barbanera. L'invito è quello di dare forma alla propria personale idea di "pirata".

La locandina 2026 del Festival rende omaggio al celebre dipinto "An Attack on a Galleon" dell'illustratore americano Howard Pyle, artista considerato il padre dell'immaginario piratesco moderno. Furono infatti le sue opere, realizzate tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, a definire gran parte dell'estetica che ancora oggi associamo ai pirati: cappelli tricorno, bandane, sciabole, galeoni e l'atmosfera romantica e avventurosa che il cinema e la letteratura hanno successivamente reso universale.

Fotografo ufficiale

La documentazione visiva dell'evento sarà affidata al talento e all'esperienza di Gianni Bellanca, che per il secondo anno seguirà la manifestazione in veste di fotografo ufficiale, garantendo una copertura fotografica di altissimo livello.

Food & beverage

Non mancherà infine lo spazio dedicato allo street food. Durante la manifestazione sarà possibile gustare le specialità del food truck “Super Slurp”: hot dog, fritti, wrap, panini e dolci, con un’ampia selezione in grado di soddisfare tutti i palati. A supporto della sezione food, Andora Giovani si occuperà interamente della gestione del beverage durante l'evento.

Il West Coast Festival 2026 si conferma un appuntamento dedicato non soltanto agli appassionati del gioco, ma a chiunque desideri trascorrere una giornata all'insegna della socialità, della cultura e dell’arte.