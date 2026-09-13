Andora inaugura la sua prima scuola superiore: domani il taglio del nastro del "Turistico" con Valditara

Per la prima volta nella sua storia Andora avrà una scuola superiore. Domani, lunedì 14 settembre, sarà inaugurata ufficialmente la nuova sede dell’Istituto Tecnico Economico a indirizzo Turistico, che con l’anno scolastico 2026/2027 entra a far parte dell’offerta formativa dell’istituto “Giancardi-Galilei-Aicardi” di Alassio.

Il taglio del nastro è in programma alle 9 nel plesso scolastico di via Cavour e vedrà la partecipazione del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara e del presidente della Regione Liguria Marco Bucci. Saranno loro, insieme alle autorità locali e scolastiche, ad accogliere i primi 18 studenti iscritti alla nuova classe.

Un debutto che rappresenta un passaggio storico per la città e arriva al termine di un percorso avviato negli anni scorsi dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mauro Demichelis, insieme al vicesindaco con delega all’Istruzione Daniele Martino.

Il progetto era stato inserito alla fine dello scorso ottobre nel Piano regionale di dimensionamento scolastico e successivamente sviluppato attraverso il confronto con la Direzione generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Liguria, l’Ufficio scolastico provinciale, la Provincia di Savona e i vertici dell’istituto alassino. Al percorso ha collaborato anche la dirigenza scolastica del plesso Andora-Laigueglia.

La nuova scuola è stata ricavata al secondo piano dell’edificio di via Cavour, sopra le scuole primarie, e dispone di un ingresso autonomo. Nel corso dell’estate sono stati completati l’allestimento delle aule e degli spazi destinati alle attività didattiche e ai laboratori.

Il plesso era già stato interessato, tra il 2017 e il 2018, da interventi di ristrutturazione, ampliamento e messa in sicurezza realizzati dall’amministrazione comunale.

La scelta di via Cavour risponde anche a esigenze logistiche. La sede è infatti facilmente raggiungibile dalla nuova stazione ferroviaria, grazie alle opere viarie realizzate nella zona, e si trova in prossimità dei capolinea degli autobus: un elemento considerato importante anche in funzione degli studenti provenienti dagli altri comuni del Ponente.

Al centro dell’offerta formativa ci sarà il turismo, settore strettamente legato all’economia di Andora e del comprensorio. Il corso punta infatti alla formazione di competenze nel campo turistico, ricettivo, culturale e ambientale, attraverso un piano di studi che combina preparazione economica, conoscenza del territorio e apertura internazionale.

Tra le materie caratterizzanti figurano Economia aziendale, Storia dell’arte e del territorio e lo studio di tre lingue straniere.

L’amministrazione comunale vede nel nuovo indirizzo anche uno strumento per creare professionalità capaci di accompagnare le trasformazioni in corso sul territorio: dalla pista ciclabile alla rigenerazione di Borgo Castello, dal potenziamento del porto turistico alla valorizzazione delle produzioni agricole locali, fino alle attività della filiera ricettiva e dell’organizzazione degli eventi.