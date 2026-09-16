La Liguria dell'outdoor sbarca a Parigi: c'è Finale come protagonista

Dalla costa alle Alpi, passando per i sentieri dell'entroterra e le falesie del Finalese. È la Liguria dell'outdoor quella che Regione Liguria sta presentando in questi giorni a Parigi, in occasione di IFTM Top Resa, una delle principali fiere internazionali dedicate agli operatori professionali del turismo.

La Regione è presente alla manifestazione con uno stand realizzato insieme al Comune di Genova, all'interno del quale viene promossa un'offerta turistica legata alla natura e alle attività all'aria aperta. Un settore nel quale il Ponente ligure, e in particolare Finale Ligure, rappresenta uno dei principali punti di riferimento internazionali.

Proprio alla proposta outdoor regionale è stata dedicata la conferenza organizzata da Regione Liguria e Comune di Genova nell'area ENIT/Italia. Agli operatori francesi sono state illustrate alcune delle principali esperienze che possono essere praticate sul territorio: dal trekking al cicloturismo, dalla mountain bike all'arrampicata, fino al kayak, alla vela e allo snorkeling.

“Il tema scelto quest’anno da IFTM Top Resa, il valore del viaggio, si lega perfettamente al lavoro che stiamo portando avanti in Liguria. Il turismo nella nostra regione genera 6 miliardi di euro di valore aggiunto e rappresenta oltre l’11% dell’economia regionale: numeri che raccontano quanto questo settore sia strategico e quanto sia importante continuare a creare valore diffuso sui territori - dichiara l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi -. Con Liguria Outdoor 365 vogliamo presentare proprio questo modello: una regione che può essere vissuta dodici mesi l’anno, dove in uno spazio molto concentrato si passa dal mare alla montagna e dove attività come trekking, cicloturismo, mountain bike, arrampicata e sport acquatici diventano esperienze capaci di far scoprire anche borghi ed entroterra. Essere a Parigi significa portare questa proposta direttamente davanti agli operatori francesi e internazionali, lavorando sul trade per trasformare la promozione in prodotti turistici concreti e occasioni di viaggio. Il nostro obiettivo è ampliare sempre di più il racconto della Liguria: accanto alle località costiere più conosciute, vogliamo far scoprire una destinazione completa, sostenibile e capace di offrire esperienze diverse in ogni stagione”.

Tra gli elementi messi in evidenza a Parigi c'è il cicloturismo, considerato una delle modalità attraverso cui scoprire il territorio ligure passando dai paesaggi costieri ai percorsi dell'entroterra. L'offerta comprende oltre 40 chilometri di pista ciclabile sul mare e una rete di itinerari che include la Ciclovia del Ponente Ligure, la Ciclopedonale Maremonti nel Levante e la Ciclovia Tirrenica.

Percorsi rivolti a un pubblico diversificato, dalle famiglie ai cicloturisti più esperti fino a chi sceglie la e-bike, che si inseriscono nella crescente proposta legata al turismo lento e alle esperienze all'aria aperta.

Ma è soprattutto la particolare conformazione geografica della Liguria a rappresentare uno degli argomenti della promozione internazionale: oltre 400 chilometri di Alta Via, otto parchi regionali e la possibilità di passare dal mare alla montagna in circa mezz'ora.

In questo quadro, Finale Ligure occupa una posizione di primo piano. Il territorio finalese è infatti indicato tra i principali hub internazionali per l'outdoor ligure, con oltre 3 mila vie di arrampicata e una vasta rete di itinerari dedicati alla mountain bike, all'e-bike, al trekking e al kayak.

L'obiettivo della presenza alla fiera parigina è ampliare la percezione della Liguria sul mercato francese, affiancando alle località costiere più conosciute il patrimonio dell'entroterra e la possibilità di praticare attività sportive durante tutto l'anno. È questo il senso del progetto “Liguria Outdoor 365”, che punta a presentare la regione come una destinazione capace di proporre esperienze differenti a seconda delle stagioni.

La Francia rappresenta un mercato di riferimento per il turismo ligure e la partecipazione a IFTM Top Resa consente alla Regione di confrontarsi direttamente con operatori professionali, tour operator e agenzie, con l'obiettivo dichiarato di trasformare la promozione territoriale in proposte turistiche e occasioni di viaggio.

La fiera si conclude domani, 17 settembre, al Paris Expo Porte de Versailles. L'edizione 2025 ha registrato oltre 32 mila professionisti del turismo, 177 destinazioni e più di 16 mila appuntamenti di lavoro.