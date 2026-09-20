Vittima di un incidente Halina Gizeweter, infermiera a Imperia e moglie del giornalista Diego David

È morta questo pomeriggio, all'ospedale di Imperia, Halina Gizeweter. Aveva 62 anni, era di origine polacca e da molti anni viveva a Imperia, la città in cui aveva scelto di costruire la propria vita. Aveva dedicato quella vita agli altri: era infermiera caposala alla clinica Sant'Anna.

Halina era sposata dal 2019 con Diego David, carcarese, direttore de "La Voce di Imperia", quotidiano del nostro gruppo editoriale.

Stava tornando a casa in bicicletta, in via Airenti a Caramagna. Secondo i primi accertamenti si sarebbe vista tagliare la strada dalla portiera di un'auto aperta all'improvviso: caduta a terra, è stata travolta dalla vettura che sopraggiungeva subito dietro. È stata portata in ospedale, dove è morta nonostante i tentativi dei medici.

Oltre al marito Diego, lascia i figli Lukas e Edith, la nipote Lilli, la sorella e i fratelli.

La notizia ha lasciato i giornalisti e i colleghi del gruppo Morenews nello sconforto. Dal direttore Felix Lammardo e da tutta la Redazione di Savonanews i sentimenti di vicinanza e di dolore al collega Diego David, con il quale da lungo tempo condividiamo i percorsi di cronaca e approfondimento. A lui e alla famiglia ci stringiamo in un abbraccio sofferto.