“Bruno Barbieri - 4 Hotel”, Finale Ligure protagonista: ieri sera in piazza Vittorio Emanuele si sono concluse le riprese

Si sono concluse ieri sera, 25 settembre, in piazza Vittorio Emanuele, le riprese di “Bruno Barbieri – 4 Hotel” che nei giorni scorsi hanno portato la troupe di Sky Original e Banijay Italia nel Ponente savonese. E proprio Finale Ligure è stata scelta come uno dei principali scenari della puntata dedicata alla Riviera di Ponente, diventando a tutti gli effetti uno dei “volti” attraverso cui il programma racconterà il territorio al pubblico televisivo nazionale.

Al centro della sfida ci sono quattro strutture ricettive del Ponente savonese, protagoniste del consueto confronto condotto dallo chef Bruno Barbieri. Il format, però, non si limita a raccontare gli alberghi in gara: ogni episodio mette infatti in relazione l'ospitalità con il territorio, mostrando paesaggi, identità, esperienze e caratteristiche delle località nelle quali le strutture sono inserite.

È proprio in questo racconto più ampio che assume un ruolo centrale Finale Ligure, che non si limita a ospitare una delle strutture coinvolte nella trasmissione, ma mette a disposizione della produzione anche alcuni dei luoghi destinati a scandire i momenti principali della puntata.

La città è stata infatti scelta come scenario per la presentazione, il tavolo di confronto e la chiusura della puntata, con la conclusione delle riprese avvenuta ieri sera in piazza Vittorio Emanuele. Un'esposizione televisiva che consentirà di associare il nome di Finale Ligure non soltanto alla propria offerta ricettiva, ma anche al paesaggio e all'identità turistica della destinazione.

«La registrazione della puntata rappresenta per il nostro territorio e per il suo sistema turistico, inserito all’interno di uno dei format televisivi dedicati all’ospitalità più conosciuti dal pubblico italiano, un’occasione di grande visibilità – afferma l’Amministrazione Comunale finalese –. La presenza dello chef Bruno Barbieri e della troupe di Banijay Italia consente infatti di portare il nome della nostra città all’interno di un racconto televisivo nazionale, mettendo in relazione l’offerta ricettiva con il territorio che la circonda, due aspetti sempre più integrati tra di loro in un connubio che premia la nostra destinazione tra le più scelte dai turisti. Per questo siamo onorati di aver “prestato” alla puntata location per la presentazione, il tavolo di confronto e la chiusura».

A seguire da vicino lo svolgimento della settimana di lavoro la vicesindaco e assessore al Turismo, Maura Firpo: «Ci tengo a ringraziare a nome mio e di tutta l’Amministrazione comunale la produzione per aver scelto la nostra Finale Ligure quale palcoscenico principale di questa puntata, collaborando nell’individuazione e nella scelta delle location che faranno sia da cornice che da scenario principale in questa splendida produzione che il pubblico potrà apprezzare nel 2027».

A sottolineare il valore del progetto e il rapporto con il territorio è anche Daniela Bagattini, Head of Product Placement di Banijay Italia, che ha contribuito a portare “4 Hotel” nel Ponente savonese. «Devo veramente ringraziare il Sindaco Angelo Berlangieri, che è stato l'anima e il motore di questa puntata registrato nella Liguria di Ponente, e voglio ringraziarlo tantissimo per l'aiuto, il sostegno, la pazienza e la disponibilità. Personalmente sono felice di essere riuscita a realizzare un mio sogno che inseguivo da un po' di anni: portare “4 Hotel” in un territorio che io conosco da tantissimo tempo frequentandolo e che merita di essere apprezzato anche dal pubblico del programma».

Con la fine delle riprese si chiude così una settimana che ha visto Finale Ligure trasformarsi in un set televisivo, con la produzione impegnata a valorizzare non soltanto le strutture protagoniste della sfida, ma anche il contesto nel quale l'esperienza turistica prende forma.

Per Finale, Alassio, Albenga e Celle Ligure si tratta quindi di una vetrina nazionale che punta a raccontare, attraverso uno dei format più conosciuti dedicati all'ospitalità, il rapporto tra accoglienza, territorio e identità della Riviera di Ponente. Il risultato di queste giornate di riprese sarà visibile al pubblico nel corso del 2027, quando la puntata arriverà in televisione.