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| 07 novembre 2026, 16:16

Napoli, annullata la conferenza stampa di Allegri

Napoli, annullata la conferenza stampa di Allegri

(Adnkronos) -

E' stata annullata a pochi minuti dall'inizio la conferenza stampa del tecnico del Napoli, Massimiliano Allegri, alla vigilia della partita contro la Lazio di domani alle 12.30 al Maradona. La comunicazione è arrivata ai giornalisti, già presenti all'interno del centro sportivo di Castel Volturno, alle 14.55, appena 5 minuti prima dell'orario previsto.  

A quel punto, l'ufficio stampa ha invitato i cronisti presenti a lasciare la sala stampa. La decisione è arrivata direttamente dai vertici del club napoletano.

 

 

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