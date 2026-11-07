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| 07 novembre 2026, 16:14

Radiologia: Brunese (Sirm), 'lavoro di team con i tecnici per migliorare i servizi'

Radiologia: Brunese (Sirm), 'lavoro di team con i tecnici per migliorare i servizi'

(Adnkronos) - "Torniamo dopo tanti anni a fare manifestazioni e attività in joint venture con i tecnici sanitari di radiologia medica. È un grande segnale al lavoro di team, fondamentale per l'attività dei presidi ospedalieri e del territorio, perché la squadra porta ai risultati migliori. Ciascuna professione ha una chiara compartimentazione delle attività, ma si funziona al meglio solo se si punta allo stesso obiettivo. Il nostro contributo verso le istituzioni è fondamentale e all'interno del Consiglio direttivo ragioneremo su soluzioni organizzative sperimentali da proporre alle aziende sanitarie". Sono le parole di Luca Brunese, presidente eletto della Sirm - Società italiana di radiologia medica e interventistica, intervenendo alla terza giornata del 52° Congresso nazionale dell'associazione in corso a Milano. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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