 / 

| 07 novembre 2026, 16:26

Spari sulla folla a Cracovia, 5 morti e 12 feriti. Fermato un sospetto

Spari sulla folla a Cracovia, 5 morti e 12 feriti. Fermato un sospetto

(Adnkronos) - Cinque persone sono rimaste uccise e almeno altre 12 ferite, tra loro due agenti di polizia, in una sparatoria avvenuta oggi, sabato 7 novembre, nel pomeriggio nella piazza principale di Cracovia, nel sud della Polonia. A riferirne è l'agenzia polacca Pap. Il presunto responsabile, colpito dalla polizia, è stato trasportato in ospedale e fermato. 

Secondo quanto precedentemente riportato dalla polizia su X - riferisce l'agenzia Pap - l'assalitore al volante della sua auto intorno alle 15 è entrato sulla Piazza del mercato principale della città ed ha aperto il fuoco sulla folla prima di essere fermato dalle forze dell'ordine. 

Parla di una "tragica sparatoria" su X il premier polacco, Donald Tusk: "Il ministro dell'Interno mi tiene aggiornato sulla situazione a Cracovia in seguito alla tragica sparatoria", ha scritto, aggiungendo che "la polizia sta indagando sul contesto e su tutte le circostanze dell'attacco". 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium