Dele Alli dà fuoco alla maglia dell’Arsenal in diretta, tifosi infuriati

(Adnkronos) -

Tifosi dell'Arsenal infuriati per l'ultima trovata dell'ex giocatore del Tottenham Dele Alli che è finito al centro di un video diventato rapidamente virale sui social. Dopo una sfida a Ea Fc 27 contro lo streamer IShowSpeed l'ormai ex centrocampista aveva scommesso che avrebbe indossato la maglia dell'Arsenal in caso di ko, cosa che è avvenuta, ma dopo aver mantenuto la promessa, ha provato anche a darle fuoco davanti alle telecamere.

Dopo la fine dell'esperienza con il Como ormai un anno fa Dele Alli è rimasto senza squadra, a 30 anni, e in attesa ha avviato una carriera da streamer dove condivide in live la sua vita con gli appassionati. Nell'ultimo video ha fatto arrabbiare sia i tifosi del Tottenham che dell'Arsenal con un gesto che ha scatenato le polemiche.

Nella live successiva ha preso la maglia e le ha dato fuoco con un accendino, per ribadire che resterà per sempre dalla parte del Tottenham ma non è bastato a placare gli animi sui social.