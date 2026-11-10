"Mio figlio malato di cuore, il doberman ci ha aiutato a salvarlo", la storia di Saraya

(Adnkronos) -

Un doberman diventa un cardiologo eccellente e, di fatto, salva la vita ad un bimbo di 5 mesi. La protagonista della vicenda è Saraya, un esemplare di doberman, che ha 'aiutato' a curare Alexander, il figlio di 5 mesi della sua proprietaria, Kim Reynolds. Il cane, spiega la donna, il 3 settembre ha iniziato a comportarsi in maniera apparentemente anomala accanto al bambino. Saraya guaiva e camminava avanti e indietro vicino al bimbo, leccandogli il visto. "Mia madre era qui da noi e diceva 'cosa ha Saraya che non va?'", le parole della donna che vive nel Regno Unito, nella Contea del Somerset. Il bambino, in realtà, apparentemente non aveva nessun problema. In casa, per un momento, tutti hanno smesso di prestare attenzione alle azioni del cane, che ha continuato a mostrarsi agitato. Dopo qualche ora, però, il quadro è cambiato. Saraya ha continuato a segnalare un problema, Alexander ha iniziato a piangere e a lamentarsi.

"Ho provato a portarlo fuori, gli abbiamo fatto il bagnetto. Nulla, non funzionava nulla", il racconto di Reynolds. Quindi, la decisione di andare in ospedale. Lì, i medici hanno confermato che l'allarme lanciato dal doberman era fondato: il bimbo aveva oltre 200 battiti cardiaci al minuto. La somministrazione di un farmaco ha consentito di riportare la frequenza cardiaca a valori normali e ha permesso ai medici di arrivare alla diagnosi. Il piccolo Alexander è affetto dalla sindrome di Wolff-Parkinson-White, una rara condizione caridaca congenita riscontrata in 1 neonato su 100. La patologia è stata trattata con farmaci betabloccanti, in futuro potrebbe essere necessaria una procedura per regolare il ritmo cardiaco. Se l'emergenza è cessata, il merito è anche di Saraya. "Tremo al pensiero di cosa sarebbe potuto accadere", dice Reynolds. "Non mi era passato lontanamente per la testa che potesse trattarsi di un problema cardiaco".