Terrorismo, ex Br Bertulazzi evade dai domiciliari a Buenos Aires: è caccia all'uomo

(Adnkronos) - L'ex brigatista rosso Leonardo Bertulazzi, 74 anni, è fuggito dagli arresti domiciliari in cui si trovava a Buenos Aires. Secondo quanto riporta la testata argentina Canal 9, la Direzione generale dell'Intelligence criminale ha diramato un ordine di cattura urgente per l'ex Br italiano. Bertulazzi si trovava in un'abitazione in via Defensa, al numero 600, nel cuore di Buenos Aires. Dopo la revoca del suo status di rifugiato da parte della Corte suprema di Giustizia, è riuscito a sottrarsi alle autorità e a fuggire.