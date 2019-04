Finale Ligure: il sindaco uscente Ugo Frascherelli svela la nuova squadra nella Sala Boncardo (VIDEO)

A livello di ufficialità, Frascherelli era stato perentorio: fino allo svolgimento dell'ultimo consiglio comunale della sua amministrazione non sarebbe entrato in campagna elettorale, continuando ad esercitare fino all'ultimo i propri poteri di sindaco.

A livello ufficioso, però, al tempo stesso il primo cittadino non ha mai fatto mistero di rivolersi candidare.

"Squadra che vince non si cambia", è una frase che Ugo Frascherelli ha ripetuto spesso. E infatti, accanto a lui, ritroviamo la vicesindaco Clara Brichetto, gli assessori Andrea Guzzi, Claudio Casanova e Delia Venerucci, la vicepresidente del consiglio Marilena Rosa.

"La volontà di non esercitare un potere ma un servizio, così come è stato cinque anni fa, questi sono gli stessi motivi che mi hanno spinto oggi a ricandidarmi": con queste parole il sindaco uscente Ugo Frascherelli motiva la propria ricandidatura.

Nel riassunto della sua amministrazione che va a concludersi, Frascherelli pone l'accento su quanto fatto per il turismo: l'introduzione dell'imposta di soggiorno concordata con le categorie, l'attivazione di tre Iat con personale multilingue, la Tourist card, il rilancio della Fortezza di Castelfranco, la promozione del turismo sportivo, enogastronomico, culturale.

Frascherelli ricorda la nascita di un teatro e un museo nell'ex tribunale e le molteplici iniziative nei Chiostri di Santa Caterina, mentre tra i progetti futuri annuncia la valorizzazione del Forte di San Giovanni così come è avvenuto per Castelfranco e la riapertura entro fine aprile del Teatro Aycardi di Finalborgo, il più antico teatro ottocentesco della Liguria.

Sempre a proposito di turismo, il sindaco uscente ricorda: "In cinque anni siamo passati da 600mila a oltre 800mila presenze annue, abbiamo superato persino Sanremo".

Frascherelli ricorda i grandi partner nazionali e internazionali che hanno scelto Finale: Patagonia per l'abbigliamento sportivo, Bosch per testare i motori per e-bike, il CAI per il suo convegno nazionale, la CGIL per un dibattito sulle opportunità del turismo sportivo.

Per il turismo enogastronomico Frascherelli ricorda i vari appuntamenti dedicati al rione di Finalpia. E ammette: "Il mio grande rammarico è quello di aver fatto poco per il porto, ma c'erano problematiche legate alla direttiva Bolkestein. La recente proroga di 15 anni ci consentirà di riprendere in mano il piano particolareggiato".

Si parla di investimenti tra i 6 e i 7 milioni di euro per il porto di Capo San Donato.

Si arriva al tema della solidarietà: "Non assistenzialismo, ma progetti", annuncia il sindaco, che esprime la sua gratitudine verso la Consulta del Volontariato e il suo presidente Emanuele Gerardi per la collaborazione.

Tra i progetti, il sindaco ricorda il Bar Sociale ai Chiostri, la ludoteca 0-99 nelle ex scuole di via Torino, per lo scambio generazionale tra bambini e nonni, mentre tra i progetti futuri rientra "l'asilo Alzheimer".

Sui lavori pubblici il sindaco menziona la riqualificazione di Finalpia, la messa in sicurezza della passerella di San Donato, l'illuminazione del Campo Viola (uno dei pochi campi a norma in provincia per il baseball), l'acquisizione degli spazi del tennis, la nuova piazza di Porta Testa, il futuro mercato del pesce al porto, la raccolta differenziata passata in cinque anni dal 48% al 76%.

Il sindaco annuncia 6.265.000 di euro di opere già finanziate e spiega: "Anche se non fossi sindaco io, chiunque salga dopo di me potrà inaugurarle".

L'elenco conta circa una ventina di progetti complessivi sui quattro rioni.