"Riviera beach volley" riporta il beach volley in Liguria

Tre stabilimenti coinvolti, 4 campi, le migliori 32 coppie del nord d'Italia e un week-end di beach volley di altissimo profilo, tecnico e fisico. Dopo Laigueglia e Finale Ligure, Riviera beach volley riporta il beach volley che conta in Liguria con il B1 2000 di Albisola Marina sotto la direzione di Daniele Gazza supportato da Luca Fazio, Virginia Casella e Claudio Barlassina. Soleluna beach, Lido e Mirage Club sono cosi diventati palcoscenico per una due giorni ricca di spettacolo e scambi mozzafiato. Vittoria solida (finale vinta 2-0, 21-14; 21-15) del tandem milanese Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta, appena rientrati dal secondo posto alla prima tappa dei campionati italiani assoluti di Milano giocata nella meravigliosa cornice di Piazza Castello. Secondi i torinesi Paolo Goria e Andrea Graziana, mentre terzo posto per Claudio Avalle e Michele Crusca che hanno superato i gemelli Bramante al terzo set (2-1,16-21,21-4, 16-14).

artecipazione segnata da grandissime presenze: l'ex nazionale di volley Simone Parodi sceso in campo con David Badalotti insieme ai pallovolisti di A1 Aimone Alletti e Giovanni Copello. Tra i liguri ottima prestazione degli imperiesi Taramasco-Balestra con un 5o posto degno di nota e grande spolvero per i giovanissimi Marco Rossetti e Daniele Travi protagonisti di match veramente importanti nel percorso che li ha visti chiudere al 7° posto.

"Stiamo lavorando duramente per portare la Liguria al centro del beach volley nazionale - dichiara Alessio Marri, direttore tecnico Riviera Beach Volley - e per farlo stiamo unendo le forze con i migliori organizzatori della provincia di Savona per un calendario estivo veramente importante". In programma diversi tornei federali nella nuova location RBV TRIBE di Loano presso l'Ocean Bay Club, dove 3 nuovissimi campi sono a disposizione per amatori e professionisti durante la settimana e diventano il palcoscenico ideale per tornei ogni fine settimana. Il prossimo appuntamento è infatti per 29 e 30 giugno con un B2 femminile e un B3 maschile.