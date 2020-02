Andora: diramati i numeri di servizio per le informazioni sull'ordinanza legata al Coronavirus

Comunicazione di servizio importante da parte del Gruppo Protezione Civile di Andora:

"A seguito dell' ordinanza 01/2020 di Regione Liguria, e dopo riunione del CENTRO OPERATIVO COMUNALE, la Croce Bianca di Andora e la Protezione Civile di Andora attivano i seguenti numeri di telefono:

PROTEZIONE CIVILE ANDORA 335 8446564

CROCE BIANCA ANDORA 0182 85345

per qualsiasi chiarimento e/o informazione in merito all'ordinanza emanata.

In oltre, la sede di Protezione Civile per supportare la Croce Bianca terrà aperta la propria sede per tutta la settimana, a partire da domani con orario dalle 19 alle 21 e attiva il numero fisso 0182/019020 per fornirvi eventuali aggiornamenti e per divulgare le misure di autoprotezione previste dall'ordinanza.

Ribadiamo di non intasare le sedi del pronto soccorso, i centri medici ma di contattare solo ed esclusivamente il numero unico di Emergenza 112, oppure il 1500, nel caso riscontriate i sintomi del virus".