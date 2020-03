Coronavirus, assembramenti nei giardini comunali, Albissola e Bergeggi optano per la chiusura (FOTO)

Assembramenti nei giardini pubblici comunali, da lì la decisione di chiuderli da parte del sindaco di Bergeggi Roberto Arboscello e l'assessore del comune di Albissola Marina Luigi Silvestro. Nonostante le restrizioni del Decreto Conte per contenere il contagio da Coronavirus, alcuni cittadini hanno continuato ad affollare le aree.

"Oggi ho dovuto provvedere a far transennare l'ingresso dei giardini pubblici per diverse segnalazioni di assembramenti serali di persone. Per fortuna la maggioranza dei cittadini sta seguendo rigorosamente le normative e indicazioni. A quelli che invece contravvengono le limitazioni dico: 'ma lo volete capire o no che dovete limitare gli spostamenti allo stretto necessario e soprattutto non dovete fermarvi a parlare e creare assembramenti? Lo capite che è per il vostro bene e di quelli che vi stanno accanto? Lo capite che dobbiamo fare dei sacrifici per i medici e gli infermieri che lavorano incessantemente per la salute di chi si ammala?' " spiega il primo cittadino bergeggino.

"Non vi si chiede il sacrificio di 'andare in guerra' come ai tempi dei nostri nonni, vi si chiede di rispettare qualche semplice regola e se non indispensabile di rimanere seduti comodamente in una bella e accogliente poltrona" conclude Arboscello.

"Visto che sono arrivate segnalazioni di eccesso di presenze nel Giardino del Sole, si è deciso di chiuderlo alla fruizione del pubblico, per tutto il periodo di vigenza delle misure da contenimento del Covid19. In questa emergenza tutti devono fare la propria parte, noi cittadini dobbiamo rimanere a casa. imparate a fare spesa utile per più giorni, il giro cane solo nelle immediate vicinanze della vostra casa e ricordatevi di raccogliere le relative deiezioni, l'attività motoria fatela in casa" specifica l'assessore albissolese.