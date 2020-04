Sanremo 2021: ci sarà ancora Amadeus

Durante Domenica in, Amadeus si fa scappare che probabilmente ci sarà ancora lui a condurre la prossima edizione del festival di Sanremo. È già di qualche giorno fa la notizia che il festival nel 2021 forse andrà in onda non più a febbraio ma verso il mese di aprile a causa della emergenza Covid. I dirigenti Rai stanno vagliando questa opportunità per il concorso canoro più seguito e atteso della tv italiana, oltre alla scelta strategica della conduzione e direzione artistica.

Vediamo allora di capire meglio che cosa ci si può aspettare la prossima edizione, proprio come letto su gossiptvmagazine.it

Un festival di Sanremo da record

Non è di certo un mistero che dopo un’edizione con numeri da record di Sanremo, il conduttore venga riconfermato: si è sempre fatto così; basti pensare alla più recente doppietta di Baglioni. Grazie all’appoggio di Fiorello e alla presenza di cinque serate su cinque di Tiziano Ferro, l’appena concluso festival di Sanremo 70 esima edizione è stata un vero successo. Tra buona musica, ospiti internazionali e qualche polemica, il festival concluso solo qualche mese fa, anche se sembra di più, sicuramente ha avuto segno positivo anche per la presenza del conduttore Amadeus che è diventato un volto noto e segretissimo della Rai.

Le confessioni a Domenica In

Show must go on: anche in tempo di Corona virus, la macchina organizzativa di Sanremo non si ferma e si pensa già alla prossima edizione 2021. Pare che i dirigenti abbiano già chiesto ad Amadeus di condurre la sua seconda edizione, ma il conduttore ha chiesto qualche giorno in più per sciogliere la riserva e pensarci.

A Domenica in con Mara Venier, il conduttore in collegamento con la moglie Giovanna Civitillo, si è lasciato scappare qualche dettaglio in più. Anche se manca la conferma ufficiale, il 57enne si è fatto sfuggire pronto ad esserci di nuovo. D’altronde, dice la Venier che si dice sempre Sì al primo festival mentre per il secondo etichetta vuole un misterioso “ci penso”. La moglie di Amadeus, Giovanna dice che vede il marito spesso impegnato in riunioni segrete in questi ultimi periodi… chissà a cosa sta lavorando!

Un festival diverso

Quello che ormai sicura è che si tratterà di un festival 2021 diverso rispetto ai precedenti; sarà infatti il primo festival post corona virus. Dopo l’epidemia, la vita degli italiani è cambiata ed è normale che anche lo spettacolo faccia altrettanto con un festival diverso dal solito.

La riconferma di Amadeus pare ormai sicura, soprattutto considerando l’apertura di Fiorello che pare abbia già grandi progetti. Infatti, ha dichiarato che sarebbe disponibile ritorno al teatro dell’Ariston in un trio con l’amico Amadeus e Jova. Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, sarebbe già in forze dello staff Rai che sta per trasmettere la sua avventura on the road nell’America del Sud. Questo potrebbe essere un segno che indica il concretizzarsi del progetto di Fiorello per l’anno prossimo a Sanremo.