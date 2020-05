Andora: runner cade durante un allenamento e finisce nel torrente Merula

Runner cade durante un allenamento e finisce nel fiume. L'episodio si è verificato poco prima delle 16 di oggi ad Andora. Lo sportivo stava praticando esercizio fisico quando, per una temporanea perdita di equilibrio, ha fatto un volo di circa tre o quattro metri, terminando nelle acque del torrente Merula.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca Andorse affiancati dall'automedica Sierra 2 del Servizio Emergenza Sanitaria.

Il giovane fortunatamente non è grave. I controlli sono ancora in corso da parte dei soccorritori al momento in cui scriviamo, ma pare che se la sia cavata con una frattura alla caviglia. Sarà medicato al Santa Corona di Pietra Ligure.