Caos viabilità: la "domenica arancione" del consigliere regionale Vaccarezza

La domenica arancione dedicata al problema viabilità in Liguria. Qualche minuto per riflettere su quanto accaduto durante la settimana appena trascorsa. Questo il video pubblicato come oramai da tradizione su Facebook dal consigliere regionale di "Cambiamo!" Angelo Vaccarezza.

"Lo scorso martedì abbiamo svolto un Consiglio regionale quasi monotematico dove si è parlato di strade e autostrade. Il presidente Toti è venuto in aula per relazionare le attività in questo settore e soprattutto chiedere la votazione di un documento unico, maggioranza e minoranza, per dare maggiore forza proprio a lui. All'uomo che rappresenta tutti i liguri per andare a battere i pugni sui tavoli dove si decide" commenta Vaccarezza.

Tale documento però non è stato votato tutti assieme. Come spiega il consigliere regionale nel video postato sui social: