Albisola, sospeso il divieto di passaggio per moto e biciclette sul Ponte Pertini: rimane il limite di 30 km/h

Il sindaco di Albisola Superiore Maurizio Garbarini ha firmato la revoca dell'ordinanza per la sospensione del passaggio delle moto e delle biciclette sul ponte Pertini.

Da ieri quindi i mezzi a due ruote potranno passare da via Saettone attraversando il ponte e arrivando in località Grana visto lo stop dei lavori dell'Aurelia Bis. Nel marzo del 2017 era stata firmata dall'amministrazione l'ordinanza visto che si erano venuti a creare incidenti a causa dell'asfalto non proprio perfetto a causa del continuo passaggio dei mezzi di cantiere.

"Non era semplice revocare l'ordinanza ma siccome lo stato del cantiere è fermo, non ci sono mezzi di passaggio, era necessario eliminare il divieto" ha spiegato il primo cittadino albisolese che lo scorso anno aveva ricevuto una mozione, poi approvata, da parte del gruppo consiliare di minoranza Passione in comune.

Sarà comunque mantenuto nel tratto della bretella di collegamento il limite di 30 km/h.

Per vedere invece realizzata la rotatoria in via Gentile dovranno essere completata l'Aurelia Bis.