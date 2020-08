Perché creare un e-commerce per la propria attività

Nell’ultimo periodo, dopo il lockdown e l’emergenza sanitaria che ha visto molti negozi e attività chiuse in maniera forzata, si è capita l’importanza dell’e-commerce. Vendere online, senza restrizioni, 24 ore su 24 e senza giorni di chiusura ha salvato moltissime attività dalla bancarotta.

Ecco, quindi, che è importante capire perché è arrivato il momento di creare un e-commerce per la propria attività.

Tre ottime ragioni per aprire un e-commerce

Prima di dare tre buoni motivi per aprire un e-commerce, facciamo subito presente che in questo caso il fai da te è sempre deleterio. Impossibile pensare di mettere in piedi un sito senza conoscenze specifiche, gestire tutta la parte relativa all’inserimento dei prodotti, al pagamento e così via. Ci si deve affidare solo ed esclusivamente a dei professionisti del settore.

Ci si deve affidare solo ed esclusivamente a dei professionisti del settore.

Sì, perché uno dei primi motivi per aprire un e-commerce in questo determinato periodo storico è proprio questo: si possono massimizzare le vendite. Se si ha voglia, quindi, di far conoscere il proprio prodotto anche al di là del proprio store fisico, a un pubblico più ampio e più interessato, la soluzione perfetta è proprio questa. Un e-commerce permette anche a persone lontane fisicamente di acquistare un prodotto di loro interesse e di riceverlo direttamente a casa.

Non solo. Grazie a un e-commerce si potrà raggiungere anche un pubblico di utenti al di fuori dell’Italia, facendo conoscere ciò che si vende anche all’estero sia in Europa che in tutto il mondo se lo si desidera.

Il secondo motivo per cui si dovrebbe aprire un e-shop sono i costi. Rispetto a quelli di un negozio fisico sono di gran lunga inferiori. Questo significa che non si avranno i costi di gestione o di affitto di un negozio fisico, ad esempio. Un risparmio per chi vende e un risparmio anche per chi compra, perché spesso i prezzi possono essere ridotti.

Infine, si possono ricevere pagamenti e ordini in ogni momento della giornata. Un negozio online non deve essere chiuso durante la notte come i negozi fisici. Gli utenti potranno fare i loro ordini nel momento preferito, senza badare a eventuali orari di chiusura che non esistono in questo cas. Gli e-commerce non chiudono neppure il giorno di Natale.