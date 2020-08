Loano: ciclista si infortuna a Pian delle Bosse. Interviene l'elisoccorso (FOTO)

Ciclista infortunato in località Pian delle Bosse nella frazione Verzi di Loano. Per recuperare il biker, un 39enne loanese, è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso "Grifo", che lo ha trasportato in codice giallo presso l'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Sul posto sono intervenuti inoltre gli uomini del soccorso alpino e una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Finale Ligure.

Per lo sportivo si sospettano due fratture, una alla caviglia e una alla spalla destra, a seguito di una brutta caduta.