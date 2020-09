Regionali 2020, Arboscello (PD): "Sul turismo finora fatto poco. Mettere a sistema tutte le bellezze del territorio"

Quella che è una delle principali fonti di ricchezza della nostra regione può considerarsi anche come uno degli argomenti maggiormente sentiti dall'elettorato savonese ha, secondo Arboscello, bisogno di novità: " Serve un sostegno deciso agli operatori turistici, una promozione che non sia legata al solo periodo estivo ma venga estesa a 365 giorni l'anno, servono incentivi ben precisi e soprattutto serve mettere a sistema tutte le grandi risorse del nostro territorio. Noi abbiamo delle peculiarità e delle bellezze uniche, passiamo dalla città capoluogo Savona ai bellissimi borghi costieri e a un entroterra fantastico, con delle potenzialità enormi circa l'outdoor e la rete escursionistica per cui bisogna mettere a sistema tutte queste risorse ".

Parlando di turismo nella nostra Regione è poi impossibile dimenticare le spiagge. Di queste nella stagione ormai agli sgoccioli hanno fatto decisamente parlare di sé in ottica Covid19 quelle pubbliche: "Sono un patrimonio della Liguria e del nostro territorio, che va preservato. Servono quindi risorse per occuparsi delle spiagge, non solo per garantirne la fruizione nel periodo estivo ma tutto l’anno affinché siano preservate e il più possibile protette anche in termini ambientali. E’ un tema centrale per il turismo costiero, un argomento che conosco molto bene. Si può istituire un apposito fondo nell’ambito del Fondo Strategico che con poco sforzo garantirebbe un impegno concreto per il nostro territorio e le nostre bellezze naturali".