Grande Liguria, Chiappori e Ravera: "No al 5G nel cuore di Finalborgo"

Scrive il Gruppo Grande Liguria - Chiappori Presidente, in una nota inviata a firma del candidato presidente e della candidata consigliera Elisa Ravera: "Questione di prudenza: un antico campanile e il 5G. Abbiamo appreso con stupore che il Sindaco di Finale Ligure Ugo Frascherelli intende consentire l’installazione di un nuovo impianto di telecomunicazioni all’interno di una proprietà comunale sita nel cuore di Finalborgo, in un punto ad altissima densità di abitazioni, luoghi di soggiorno ed attività.

Ciò che colpisce maggiormente è che la sede prescelta per l’istallazione sia l’antico e prezioso campanile di Santa Caterina di fine trecento. Il complesso di Santa Caterina è stato oggetto diversi anni fa di importanti restauri e ospita, al suo interno, oltre alla Biblioteca, il Museo Archeologico. Auspichiamo che gli studiosi che gravitano intorno a queste realtà e tutti coloro che si occupano degli aspetti conservativi del patrimonio finalese si adoperino affinché venga osservata la massima attenzione e prudenza nel valutare la reale opportunità di questa operazione. Invito alla prudenza che vale anche sul fronte della salute.

Grande Liguria è certamente favorevole all’innovazione tecnologica, purché ogni rischio per i cittadini e per l’ambiente venga valutato ed escluso tramite studi scientifici indipendenti, che possano portare chiarezza laddove oggi ci sono lacune. Riteniamo che i sindaci della Liguria debbano perseguire la minimizzazione dell’esposizione dei cittadini ai campi elettromagnetici artificiali ed evitare in tutti i casi di concedere le proprietà comunali per l’installazione delle antenne in assenza delle dovute garanzie" concludono Giacomo Chiappori ed Elisa Ravera.