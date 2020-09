Dopo 1.347 sezioni scrutinate, in Liguria Toti sempre avanti con il 55%, Sansa insegue a quota 39%

Continua lo spoglio per quanto riguarda le elezioni regionali. Alle 22.10 erano 1.347 le sezioni scrutinate su 1.795 complessivamente presenti in tutta la Regione.

Giovanni Toti (alla guida di una coalizione di centrodestra che comprende Cambiamo!, Lega-Salvini Premier, Fratelli d'Italia, Forza Italia-Liguria Popolare e Unione di Centro) è in vantaggio con 274.810 voti (pari al 55,87%).

Il distacco di Ferruccio Sansa (Lista Civica Sansa Presidente, Partito Democratico, Articolo Uno-Linea Condivisa, Movimento 5 Stelle, Europa Verde, Centro Democratico, Demos) con 193.162 voti è del 39,27%.

Seguono:

Aristide Massardo (Italia Viva e +Europa) con l'2,36%

Alice Salvatore "ilBuonsenso", 0,93%

Giacomo Chiappori (Grande Liguria) con lo 0,50%

Riccardo Benetti Ora Rispetto per tutti gli animali, 0,39%

In risalita e Marika Cassimatis e la sua "Base Costituzionale" con lo 0,20% così come Gaetano Russo (Il popolo della famiglia no gender nelle scuole) anch'egli con lo 0,20%.

Quindi troviamo Davide Visigalli con "Riconquistare l'Italia" allo 0,18%

Chiude Carlo Carpi Lista Carlo Carpi - Graf, e 0.09%