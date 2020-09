Un agosto in lieve ripresa per i porti del mar Ligure Occidentale: il bilancio dell'Autorità portuale

Deboli ma incoraggianti segnali di ripresa quelli contenuti nel report sul mese di agosto da parte dell'Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale.

Sono stati due in particolare gli eventi di rilievo internazionale che hanno interessato il capoluogo genovese ma con un riflesso sull'andamento degli scali interessati: l’inaugurazione del nuovo Ponte Genova San Giorgio il 3 agosto e la partenza della prima nave da crociera post lockdown il 16 dello stesso mese.

A essere influenzati positivamente, seppur con percentuali che non arrivano in doppia cifra, le movimentazioni di merci e di passeggeri nei porti della Liguria Occidentale. Numeri difficilmente avvicinabili a quelli precedenti la pandemia ma che, pur mantenendo la tendenza negativa, mostrano deboli segnali di ripresa.

Il traffico commerciale ha registrato 4.723.595 tonnellate movimentate, pari al -7,7% rispetto allo stesso mese del 2019 e al +3,3% rispetto al mese di luglio 2020.

Il volume di container movimentati nel mese riporta la prima variazione positiva dal mese di febbraio, pari all’1,8% rispetto ad agosto 2019. Allo stesso modo, anche il traffico convenzionale contiene i danni (-4,7% contro -14,7% del mese precedente) e altrettanto accade per le rinfuse solide che chiudono in decisa risalita a +4,3% rispetto alla flessione del 20,3% registrata a luglio. In controtendenza è il traffico delle altre rinfuse liquide che registra una flessione del 36% rispetto al mese scorso (-29,6% rispetto ad agosto 2019).

Per il settore dei passeggeri agosto rappresenta il secondo mese di parziale ripresa del settore traghetti e raffigura anche la rinascita del turismo crocieristico dopo l’emergenza Covid-19 che ne ha imposto la sospensione a livello globale.