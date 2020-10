Alassio, il vicesindaco Galtieri negativo al tampone per il Covid19

A conferma delle attese, il tampone effettuato ieri mattina dal Vicesindaco Angelo Galtieri è risultato negativo al Covid-19.

Il vicesindaco di Alassio si era volontariamente sottoposto al test dopo la notizia del ricovero e della positività di Don Giorgio Colajacono.

"Durante le celebrazione per il 150esimo dell'Istituto Salesiano di Alassio, avevo abbassato la mascherina per scattare una foto insieme al Direttore dei Salesiani. Di qui la decisione di sottopormi al test a titolo cautelativo rispetto ai coleghi di giunta, dei collaboratori in Comune e dei miei famigliari" afferma il vice sindaco facente funzione.