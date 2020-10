Allerta meteo, le decisioni dei sindaci: scuole chiuse sulla costa e nell'immediato entroterra, aperte in Val Bormida

Torna il maltempo in Liguria. Intorno all'ora di pranzo, Arpal ha emanato l'allerta per piogge diffuse e temporali (LEGGI ARTICOLO). Questa la situazione per quanto riguarda l'apertura delle scuole per la giornata di domani, venerdì 2 ottobre.

SAVONA: emessa attorno alle ore 15 l'ordinanza che prevede la chiusura di tutti i plessi scolastici, degli impianti sportivi e la sospensione di eventi e manifestazioni; si ricordano inoltre la chiusura dei sottopassi e il divieto di sostare su marciapiedi, strade e piazze nei pressi dei corsi d'acqua;

ALASSIO: scuole chiuse;

ALBENGA: il sindaco Riccardo Tomatis: "Sentiti i sindaci di zona A e scuole di 2° grado si concorda con la chiusura per tutto il giorno di domani".

ALBISOLA SUPERIORE: scuole chiuse;

ALBISSOLA MARINA: scuole chiuse;

ALTARE: scuole aperte;

ANDORA: in fase di valutazione, considerando anche che le scuole cittadine sono ancora in orario ridotto;

BERGEGGI: scuole chiuse;

BORGHETTO SANTO SPIRITO: scuole chiuse;

BORGIO VEREZZI: scuole chiuse;

CAIRO MONTENOTTE: scuole aperte;

CARCARE: scuole aperte;

CELLE LIGURE: scuole chiuse;

CERIALE: scuole chiuse;

COSSERIA: aperte salvo variazioni che potrebbero rendersi necessarie nel corso dello stato di allerta;

DEGO: scuole per ora aperte. Previsti aggiornamenti nel pomeriggio;

FINALE LIGURE: Chiuse scuole, impianti sportivi, manifestazioni in area pubblica, parchi gioco, cimiteri, mercatini, moli e passeggiate; sospesi i lavori di disalveo su Pora e Sciusa

LAIGUEGLIA: scuole chiuse;

LOANO: chiuse le scuole, gli impianti sportivi e la biblioteca. Sospeso il mercato del venerdì;

MILLESIMO: scuole aperte;

NOLI: in fase di valutazione (riunione del COC alle 17);

PIETRA LIGURE: scuole chiuse;

PONTINVREA: scuole chiuse;

QUILIANO: scuole chiuse;

SASSELLO: scuole aperte;

SPOTORNO: resteranno chiuse la scuola Primaria e l'istituto Garroni; saranno invece aperti i plessi che ospitano nido, infanzia e secondaria di primo grado;

TOIRANO: scuole chiuse;

TOVO SAN GIACOMO: chiuse le scuole per l'intera giornata di domani, venerdì 2 ottobre. Saranno chiusi domani anche la Palestra comunale e il Museo dell'Orologio da Torre G.B.Bergallo.

VADO LIGURE: scuole chiuse;

VARAZZE: scuole chiuse.