Coronavirus: in Liguria 1.208 nuovi positivi su 6.587 tamponi

Numeri stabili, rispetto a ieri, per i contagi da Coronavirus nella nostra regione. Sono 1.208 i nuovi positivi su 6.587 tamponi effettuati per un rapporto oggi a uno ogni 5,45 test.

In Asl 2 (Savona) i nuovi positivi sono stati 100 di cui 22 da contatto di caso confermato e 78 da attività di screening. In Asl 1 (Imperia) 132 di cui 42 da contatti di caso confermato e 90 da attività screening. In Asl 3 (Genova) sono 796 di cui 236 da contatto di caso confermato, 542 da attività di screening e 18 dal settore sociosanitario. In Asl 4 (Levante) sono due, entrambi da attività di screening. Infine in Asl 5 (Spezia) sono 178 di cui 71 da contatto di caso confermato e 107 da attività di screening.

I morti segnalati, in un lasso di tempo compreso tra il 30 ottobre e ieri sono stati 29, nessuno nella nostra provincia. I decessi si sono registrati a Genova e nel Levante ligure.

I DATI REGIONALI

Totale tamponi effettuati: 469.913 (+6.587)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 33.325 (+1.208)

Totale casi positivi (individuati con test di screening): 3.741 (+145)

Totale casi positivi (in pazienti sintomatici): 29.584 (+1.063)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 15.876 (564)

Casi per provincia di residenza

Imperia 1.287 (+77)

Savona 1.422 (+63)

Genova 10.220 (+281)

La Spezia 19.28 (+102)

Residenti fuori regione o estero 314 (+11)

Altro o in fase di verifica 715 (+50)

Totale 15.876 (+564)

Ospedalizzati: 1.312 (+39) | 76 (-1) in terapia intensiva

Asl 1 - 113 (+17) | 7 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 141 (+19) | 7 (-) in terapia intensiva

Policlinico San Martino - 345 (-11) | 21 (+1) in terapia intensiva

Evangelico - 70 (+2) | 8 (-) in terapia intensiva

Galliera - 164 (+2) | 10 (-1) in terapia intensiva

Gaslini - 22 (-4) | nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 230 (+1) | 11 (-) in terapia intensiva

Asl 4 - 110 (+4) | 4 (-1) in terapia intensiva

Asl 5 - 117 (+9) | 8 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 9.911 (+717)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 15.586 (+615)

Deceduti: 1.863 (+29).