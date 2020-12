Al via il secondo weekend del Bagna Cauda Day, la festa più profumata dell'anno

Lo scorso fine settimana il Bagna Cauda Day in edizione "Sporta a cà" è stato un successo, che ha sorpreso anche i ristoratori aderenti (oltre 50).

Da oggi e fino a domenica la festa più profumata dell'anno fa il bis. Le prenotazioni per il servizio di asporto e consegna a domicilio sono aperte nei locali elencati sul sito bagnacaudaday.it.

Saranno consegnati bagna cauda e verdure in abbondanza con ogni Sporta a cà, la borsa in tela realizzata in collaborazione con Consorzio dell’Asti e del Moscato d’Asti Docg e Despar.



Si potrà accompagnare la bagna cauda con la Barbera dei produttori alleati: Bava di Cocconato, Braida di Rocchetta Tanaro, Cascina Castlet di Costigliole, Michele Chiarlo di Calamandrana, Coppo di Canelli. Ogni bagnacaudista riceverà inoltre il bavagliolone in stoffa 2020, quest'anno firmato dell'astigiana Elena Pianta.



Le vendite online del bavagliolone e delle mascotte Acciù sono state un successo tale da renderle esaurite in breve tempo. Il ricavato dei bavaglioloni sarà devoluto in beneficienza alla Croce Rossa di Asti. Fino a domenica 6 dicembre sarà possibile partecipare con le proprie foto al contest Instagram Bagna Cauda Clic.

La manifestazione è realizzata dall'associazione Astigiani.