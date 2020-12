La fiamma della verità l'anno scorso aveva detto male e infatti ci lasceremo alle spalle questo 2020 con un sospiro di sollievo. Sarà forse per la paura di un'altra premonizione negativa che la sindaca Ilaria Caprioglio si è inventata quest'anno il Confuoco privé con la Campanassa.

Ora, tutti d'accordo sul fatto che favorire assembramenti con la tradizionale manifestazione in piazza Sisto, sarebbe stato irresponsabile.

Ma allora il Confuoco non si fa. Oppure si organizza bene l'evento in streaming.

Il sindaco non può comportarsi come se Palazzo Sisto fosse casa sua. Ci troviamo senza quei rompiscatole dei giornalisti e ce la suoniamo e ce la cantiamo come vogliamo noi.

No, non funziona così.

Oggi è accaduto con il Confuoco, domani nessuno vuole che accada per qualcosa di più importante.