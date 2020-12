Toti in visita al Gaslini per Natale (VIDEO)

Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti si è recato oggi in visita all’ospedale Gaslini di Genova. “In questo istituto è stato fatto un lavoro straordinario per gestire la riapertura delle scuole, e ancora si farà quando ricominceranno le lezioni il 7 gennaio, speriamo in modo definitivo – ha detto Toti – Essere qui oggi è un modo per ringraziare le tantissime persone, medici, infermieri e tutto il personale sanitario, che non hanno mai smesso di prendersi cura dei loro piccoli pazienti e sono stati da subito in prima linea nella lotta al Covid. Grazie per il grande impegno di ogni giorno, anche durante le feste, con professionalità ma soprattutto grande umanità: siete l'orgoglio della regione e dell'Italia”.