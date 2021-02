Infrastrutture, lettera al direttore: "Una nuova A10 per non rimanere fuori dall'Europa che conta"

Tutti dicono che ci vogliono 'Nuove Infrastrutture'. Sono 20 e forse più anni che lo si dice. Ma non si è fatto assolutamente niente. Bisogna immediatamente mettere in essere tutte le infrastrutture già progettate, dalla Albenga-Predosa, alla Gronda, al Terzo Valico e naturalmente - e certamente non ultimo - il completamento del raddoppio della ferrovia che ci collega alla Francia. In buona sostanza tutte le opere, sia su gomma che su ferro, da Ventimiglia a Sarzana devono essere messe in programmazione.

Ma vi è una infrastruttura che, per importanza, viene prima di tutte queste pur fondamentali. Intendo parlare della realizzazione di una 'Nuova Autostrada a monte (A 10)'. È assolutamente inutile creare nuove opere, certamente necessarie, ma senza una nuova autostrada: tutto il traffico confluirebbe in un imbuto, in particolare fra Savona e Genova e fra Imperia e il confine di Stato. Bisogna tenere in massima considerazione la futura realizzazione della nuova Diga Foranea del porto di Genova. A regime, in considerazione dell'aumento dei traffici, è stimata una movimentazione su gomma superiore del 40%.

Il finanziamento dovrà essere chiesto con un progetto che comprenda tutte queste infrastrutture ed anche in considerazione della congiuntura dovuta al Covid. Il progetto è da inserirsi nel 'Recovery plan' come molte delle opere sopra elencate. La 'Nuova A10' è una infrastruttura strategica di 'interesse europeo' in quanto mette in comunicazione diretta due Stati membri: Italia e Francia. È del tutto evidente che per considerarsi come 'Recovery fund' (e quindi da inserirsi nel 'Recovery plan') il progetto deve essere congiunto e condiviso con i cugini d'oltralpe, perché anche la Costa Azzurra necessita di un raddoppio autostradale. Tale infrastuttura non solo non è stata inserita nel 'Recovery plan', ma neanche se ne parla. Una vera follia, mancanza di una lungimirante programmazione che ci relegherebbe certamente fuori dall'Europa che conta.