Posso mettere subito un impianto, se perdo un dente?

Cari Lettori, Molto sovente mi capita di incontrare persone che trascurano i propri denti naturali perché dicono “tanto poi li tolgo e metto gli impianti…”.

Ma davvero si può fare così? E con quali risultati e aspettative di efficienza e durata?

Dipende… da diversi fattori, proverò a dirimere qualcuno dei vostri dubbi, ma andiamo per ordine:

· I denti possono sempre essere sostituiti dagli impianti? Si, a condizione che il paziente goda di buona salute, abbia corrette abitudini di vita (ad esempio: non può essere un forte fumatore) e presenti sufficiente tessuto osseo dove dovrà essere inserito l’impianto. Quindi se il dente naturale è stato perduto per carie o trauma è più facile sostituirlo con impianti rispetto a quando viene perso per parodontosi (la “piorrea”) perché in questo caso è l’osso di sostegno a essere danneggiato e se manca per “reggere” il dente manca anche per l’impianto.

· Se metto un impianto mastico bene come sui miei denti? Dipende da quanti denti ho perduto: se è un solo dente, in mezzo a denti naturali sani, tutto funziona come se anche l’impianto fosse un dente: ci mastico come sui miei perché la sensibilità viene garantita dai denti naturali vicini. Se invece li ho persi tutti posso lo stesso mangiare bene ma la sensazione è un po’ meno naturale perché gli impianti non sono innervati ed è più difficile percepire la forza che uso masticando.

· Gli impianti durano come i denti naturali? Statisticamente no, i denti naturali, se mantenuti sani, sono geneticamente programmati per durare tutta la vita. Tutto dipende però dalla cura che il paziente ha di se stesso: se ha perso i denti, salvo i casi di incidente, è molto probabile che si sia trascurato. Se cambia abitudini gli impianti potranno durargli a lungo, se li trascura come aveva fatto con i suoi denti naturali (ad esempio con una cattiva igiene orale domiciliare e pochi controlli dal dentista) è facile che gli impianti durino meno dei denti.

· Se perdo un dente posso subito mettere un impianto? Dipende: se il “buco” lasciato libero nell’osso non è troppo grande e non c’è infezione in corso, l’impianto può essere inserito contestualmente all’estrazione (si chiama, in questo caso, “impianto post-estrattivo”). Per poterlo fare bisogna che l’impianto possa, almeno per una parte, essere avvitato in maniera solida (non deve potersi muovere sotto il carico masticatorio). In questo caso l’osso guarirà normalmente andando a riempire gli spazi e inglobando l’intero impianto, nel giro di pochi mesi. Se la stabilità è molto buona, fin dall’inserimento, è possibile posizionare già anche la corona protesica provvisoria (la parte che sta fuori dalla gengiva) per ripristinare subito l’estetica, ma facendo attenzione che non lavori durante la masticazione fino a quando l’osso non sarà “guarito”.

· Dopo aver messo gli impianti la mia bocca sarà “come nuova”? No, nessuna protesi sarà mai come i denti naturali, ma estetica e funzione potranno essere comunque molto buone, restituendo una ottima qualità della vita.

Ai miei pazienti che chiedono notizie sugli impianti faccio sempre l’esempio di quell’atleta sudafricano che, pur senza gambe, è riuscito a correre i cento metri alle olimpiadi: io preferisco avere le mie di gambe con cui correre un po’ più lentamente… ma poterci fare anche molte altre cose!

Se avete dubbi o domande sul vostro sorriso, continuate a scrivermi a dottore@attiliovenerucci.it , risponderò privatamente e, se l’argomento sarà di interesse generale, potrà essere il tema di un prossimo Salvadente

Buona domenica!

Dr. Attilio Venerucci

Prof. A contratto c/o

Master in Laser Dentistry

Università degli Studi di Genova