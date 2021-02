Acquista ketamina sul dark web, seguito e colto sul fatto a spacciare: arrestato 25enne di Albenga

La scorsa notte, i carabinieri del Nucleo Investigativo di Savona, coadiuvati nelle fasi operative da militari della sezione radiomobile di Albenga, al termine di articolate indagini avviate a seguito d’informazioni acquisite dal Nucleo Informativo Carabinieri savonese, hanno arrestato in flagranza di reato A.G.S. 25enne di Albenga, P.A. 31enne e A.R. 26enne entrambi di La Spezia, tutte persone note alle forze dell’ordine, ritenuti responsabili di un traffico di sostanze stupefacenti nel territorio ligure.

Le indagini, avviate ad inizio febbraio, hanno permesso di accertare che il 25enne ingauno stava acquistando da diversi mesi tramite il dark web sostanze stupefacenti, in particolare Ketamina, principalmente da trafficanti olandesi, con pagamenti effettuati in cripto valuta (Bit Coin): droga successivamente consegnata al suo domicilio, tramite normali “corrieri express”, nascosta in anonimi plichi postali. Le sostanze stupefacenti venivano poi tagliate e rivendute a terzi sempre dal giovane di Albenga.