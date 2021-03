Coronavirus, in Liguria didattica a distanza al 100% per le scuole superiori

Per tutta la settimana prossima, le scuole superiori della nostra regione effettueranno didattica a distanza al 100%: lo ha annunciato il presidente della Regione Toti nel consueto punto stampa sulla situazione del covid in Liguria.

Purtroppo cresce il numero dei contagiati tra i giovani (13-19). “Per questo – ha proseguito Toti – dopo la riunione con la cabina di regia e il Ministro Speranza, abbiamo deciso di estendere la didattica a distanza per gli istituti superiori al 100% nella prossima settimana. Nel corso della prossima settimana valuteremo i dati a decideremo per i giorni successivi”.

