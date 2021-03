Coronavirus: calo del tasso di positività in Liguria (5,32%)

Deciso calo del tasso di positività nella nostra regione, ma nuovo rialzo dei contagiati in provincia di Imperia, che torna a essere la seconda della Liguria, dietro la sola Genova.

A fronte di 4.620 tamponi molecolari (a cui vanno aggiunti 2.600 rapidi antigenici), sono stati 248 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, uno ogni 18,63 pari al 5,32%. 66 nuovi positivi nell'Imperiese, 37 in provincia di Savona, 127 di Genova e 18 di Spezia.

Sono 9 i morti segnalati oggi, che riguardano il periodo compreso tra sabato e ieri.

Questo il dettaglio degli altri dati:

Tamponi processati con test molecolare: 963.711 (+4.620)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 126.774 (+2.600)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 80.863 (+248)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 6.251 (-59)

Casi per provincia di residenza

Imperia 1.101 (-51)

Savona 1.062 (-5)

La Spezia 814 (-9)

Genova 2.966 (+17)

Residenti Fuori Regione/Estero 129 (+1)

Altro/In Fase Di Verifica 179 (-12)

Totale 6.251 (-59)

Ospedalizzati 583 (+6); 62 (-1) in terapia intensiva

Asl 1 - 121 (+5); 12 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 107 (+4); 11 (-) in terapia intensiva

San Martino - 126 (-4); 20 (-2) in terapia intensiva

Galliera - 40 (-2); 3 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 6 (-1); nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 71 (-); 5 (-) in terapia intensiva

Asl 4 - 42 (+2); 5 (-) in terapia intensiva

Asl 5 - 70 (+2); 6 (+1) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare : 5.347 (-25)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 70.914 (+298)

Deceduti : 3.698 (+9)

Soggetti in sorveglianza attiva:

Asl 1 - 1.947 (-179)

Asl 2 - 1.101 (-1)

Asl 3 - 1.763 (+65)

Asl 4 - 447 (-24)

Asl 5 - 1.052 (-10)

Totale - 6.310 (-99)