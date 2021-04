Varazze, sopralluogo dell'assessore Giampedrone nell'entroterra: "Continuità di finanziamento a queste frazioni molto popolate"

Dopo il sopralluogo a Pietra Ligure di ieri pomeriggio e nel Finalese questa mattina, tappa varazzina per l'Assessore Regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone, impegnato a verificare come procedono, nelle province liguri, gli interventi di messa in sicurezza idrogeologica del territorio.

Nella sua escursione odierna, Giampedrone è stato affiancato dal vicesindaco (al momento in carica come sindaco facente funzione) Luigi Pierfederici e dall'ex sindaco di Varazze, ora consigliere regionale di "Cambiamo!" Alessandro Bozzano; entrambi hanno guidato l'assessore della Regione in un "tour" attraverso le opere in corso. Insieme hanno visitato i lavori sulla frana di via Fossello, in frazione Casanova, oggetto di movimenti franosi a ottobre 2019, e sulla frana in località Deserto.

Gli interventi in somma urgenza, finanziati dalla Regione con un ammontare complessivo di 382mila euro, riguardano via Monte Beigua, località Ferraie, via Belvedere, via Fossello, via Faie e via al Deserto.

“I lavori in corso sono quelli che avevamo promesso a queste frazioni duramente colpite da vari eventi alluvionali, soprattutto nel 2019”. Esordisce con queste parole, l’assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone, da noi intervistato dopo il sopralluogo sui vari cantieri aperti con fondi della Regione.

“Abbiamo fatto il punto sulle criticità sparse nel territorio, perché i lavori non si devono fermare e si deve garantire continuità di finanziamento a queste frazioni, peraltro molto popolate”, aggiunge.

Da Giampedrone anche un plauso al Comune di Varazze: “Serve una buona programmazione dei fondi per continuare a lavorare in questo senso, serve una buona capacità di dialogo istituzionale e qui a Varazze abbiamo sempre trovato una grande capacità amministrativa”.