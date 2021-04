"Una mano lava l'altra". Da Israele due sanificatori intelligenti in dono agli ospedali savonesi (FOTO E VIDEO)

Questo pomeriggio, presso l'Ospedale San Paolo di Savona, si è svolta la cerimonia di consegna di alcune attrezzature sanitarie donate all'ASL2 Savonese dall'Ambasciata di Israele in Italia.

All'evento hanno preso parte una delegazione dell’Ambasciata d'Israele in Italia con l'ambasciatore Dror Eydar, i dirigenti dell'azienda sanitaria savonese e le autorità politiche regionali e locali come il consigliere della Regione Liguria Brunello Brunetto (Presidente della II Commissione Salute e Sicurezza sociale), il Consigliere Angelo Vaccarezza (Componente della II Commissione Salute e Sicurezza sociale), il Capo di Gabinetto della Prefettura di Savona Martina Anatriello, il Questore di Savona Giannina Roatta, il Presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri, e il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio, oltre al presidente dell'Associazione Italia-Israele, Cristina Franco.

In dono due dispositivi sanitari intelligenti “Soapy” per la sanificazione delle mani, la cui collocazione è stata disposta presso il San Paolo di Savona e il Santa Corona di Pietra Ligure. Un gesto a testimonianza dell'amicizia tra Italia e Israele e un simbolo del comune impegno dei due paesi nella lotta alla pandemia.

Ognuno di questi "lavandini intelligenti" è connesso all’Internet of Things (IoT) e potenziato dall’intelligenza artificiale che assicura correttezza, efficienza ed ecosostenibilità del lavaggio delle mani. Specificamente calibrato per erogare il quantitativo ottimale di acqua e detergente, l’azienda sottolinea, il dispositivo garantisce un risparmio di acqua fino al 95%, di reagenti fino al 60% e di elettricità fino al 95%. L’AI di Soapy, inoltre, è in grado di monitorare se il livello di accuratezza dei lavaggi è stato adeguato e questi ultimi dati possono essere elaborati per successive analisi sanitarie.

La Provincia di Savona, nel febbraio 2020, aveva avuto l'onore e il privilegio di ospitare a Palazzo Nervi l'Ambasciatore Dror Eydar per il Convegno “100 anni di Israele in Liguria”, un evento organizzato dalla Provincia di Savona in collaborazione con l'Associazione Italia Israele Savona.

La collaborazione fra il territorio Ligure e Israele è da sempre molto forte e ogni incontro è il segno tangibile di questo importante rapporto di fratellanza e condivisione e amicizia fra i popoli.

Dichiara il Presidente della Provincia di Savona Avvocato Pierangelo Olivieri: "Si è trattato di un'occasione molto importante per il Nostro Territorio, frutto di un lavoro di sinergia Istituzionale che rinsalda ancora di più l'unità tra le nostre Nazioni e le nostre Comunità, con un grande ringraziamento a quella Israeliana per questi doni molto importanti in questo momento di emergenza."