Coronavirus: 133 nuovi positivi in Liguria, 22 i casi nel savonese

Sono 133 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 3.407 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.706 tamponi antigenici rapidi.

Nella nostra provincia sono 22 i nuovi contagiati mentre sono 24 nell'imperiese, 63 a Genova e 24 nello spezzino. Nessuno invece tra i non riconducibili alla residenza in Liguria. A livello regionale quest'oggi vengono segnalati 9 decessi (avvenuti uno il 9 gennaio, gli altri tra il 4 e il 6 maggio), due nel savonese: un uomo di 88 anni deceduto il 5 maggio all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure e un uomo di 76 anni deceduto il 5 maggio all'ospedale San Paolo di Savona.

Dettaglio deceduti: la data di alcuni dei decessi segnalati in data odierna è antecedente alle ultime ventiquattro ore poiché, a seguito di accertamenti effettuati da A.Li.Sa., è stato ottenuto dalle aziende del SSR il dato e la documentazione clinica di ulteriori soggetti per i quali è stata riportata l’infezione da SARS-COV-2 tra le cause del decesso.

I DATI REGIONALI