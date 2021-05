Covid, il sito della Regione Liguria promosso dall'indagine 'Agenas' per le info sui vaccini

Il sito della Regione Liguria è 'promosso' dall’indagine realizzata da 'Agenas', l’agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e dal laboratorio MeS (Management e Sanità) della Scuola Superiore Sant’Anna che ha analizzato la comunicazione della vaccinazione anti Covid-19 sui siti web delle Regioni e Province autonome italiane. La ricerca, secondo cui il 45,3% degli italiani riconosce internet come il secondo canale principale di informazione sulla vaccinazione anti Covid-19 dopo la televisione e il 15,3% vorrebbe ricevere maggiori informazioni, ha esaminato i siti web di 108 aziende sanitarie locali e 21 Regioni e Province Autonome italiane e valutato diversi parametri quali reperibilità, qualità, quantità, fruibilità, efficienza e leggibilità delle informazioni, assegnando una valutazione su tre fasce di colori: verde positiva, giallo media e rosso negativa. Per il sito della Liguria, i bollini verdi sono 10 su 12.

In particolare, il sito della Regione Liguria è indicato tra gli esempi di "buona pratica" per il banner in home page che rimanda a tutte le informazioni sulla campagna vaccinale e rientra nel 57% dei portali che presentano uno spazio dedicato per informare il cittadino riguardo al Covid-19. Sul sito istituzionale dell’Ente sono inoltre presenti spazi dedicati alla comunicazione di informazioni specifiche, giudicate esaurienti, sulle categorie di utenti aventi diritto al vaccino, sulle diverse fasi della vaccinazione anti covid-19, sui luoghi in cui effettuare la vaccinazione, sulle modalità di prenotazione. È inoltre valutata positivamente la presenza di link a siti web esterni di approfondimento come il sito dell’Aifa (Agenzia italiana del farmaco), dell’Istituto Superiore di Sanità o del ministero della Sanità.

Bollini verdi anche in merito alle sezioni dedicate ad informare il cittadino sull’andamento dei casi Covid19 e sull’avanzamento della campagna vaccinale.

Bollino giallo in relazione alle modalità di prenotazione per i cittadini over80: per questa fascia di popolazione, la Liguria ha infatti previsto sia l’utente a dover effettuare la prenotazione attraverso uno dei molteplici canali messi a disposizione tra numero verde, sportelli Cup, portale dedicato, farmacie). Una modalità che ha consentito alla Liguria di raggiungere il target fissato dalla struttura commissariale nazionale con l’85% degli ultra 80enni vaccinati.