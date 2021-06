Savona, l'ex San Paolo completamente ristrutturato torna all'Asl 2: ospiterà alcuni uffici

Si è concluso il 27 maggio 2021 presso il notaio Firpo di Savona l’iter che riconsegna il ‘nuovo’ San Paolo (l'ex ospedale situato in corso Italia), completamente ristrutturato, alla sanità savonese e alla città.

Grazie alla collaborazione della “S.Paolo s.p.a.” è stato firmato dal direttore Generale di Asl 2, il dottor Marco Damonte Prioli e dal dottor Maurizio Bagnasco, presidente Cda di S.Paolo s.p.a. l’atto ufficiale con cui Asl 2 entra in possesso degli uffici collocati al 1° piano con le relative pertinenze.

La data segna il rientro nella storia savonese del palazzo sito in fondo corso Italia, nell’area ora denominata “piazza Pertini”: l’ampia scalinata monumentale all’ingresso è stata per decenni il simbolo della sanità cittadina ed adesso l’edificio tornerà ad ospitare la Sede Legale dell’Asl 2 e gli uffici Direzionali.

Nella nuova sede saranno trasferiti tutti gli uffici oggi collocati in via Manzoni e parte dei Servizi Amministrativi attualmente collocati nel padiglione Vigiola del Valloria: l’accorpamento di tali uffici permetterà di destinare gli spazi del Padiglione Vigiola, situato all'interno della cinta ospedaliera, prevalentemente ai Servizi Sanitari.

Il trasloco degli uffici, che è previsto per fine luglio, non darà adito a nessun disservizio per la cittadinanza che per usufruire dei servizi sanitari continuerà a recarsi nelle sedi consuete.

L’operazione mette in evidenza ancora una volta, le potenzialità di una corretta sinergia tra pubblico e privato, che ha consentito il recupero di un edificio dal grande valore storico e culturale per la comunità savonese.