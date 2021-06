Noli, il 17 giugno appuntamento con "Dante, la Liguria e altro"

In occasione del VII centenario della morte di Dante, il Comitato di Genova della “Dante Alighieri” aps, in collaborazione con la Società Economica di Chiavari e con la Biblioteca Universitaria di Genova e con il patrocinio e il sostegno della Regione Liguria e dei Comuni di Chiavari, Cogorno, Genova, Gorreto, Lavagna, Lerici, Neirone, Noli, San Colombano Certenoli e Voltaggio e delle Fondazioni Massone e S. Antonio di Noli, organizza un ciclo di incontri che, a seguito delle disposizioni del Decreto riaperture del 21.4.2021 all’art. 5,1, si svolgeranno in presenza con obbligo di prenotazione (in questo caso al numero 3347370778) e che comunque saranno registrati e dal giorno successivo alla data indicata si potranno vedere sul sito www.ladantegenova.it

"Dante, la Liguria e altro"

Giovedì 17 giugno 2021, ore 17

Noli, Oratorio di Sant’ Anna

Conversazione di Giovanni Toso

Noli nella Divina Commedia

Lettura di Fabio Contu del canto IV del Purgatorio

Di antica famiglia nolese, Giovanni Toso si appassiona alla Divina Commedia studiandola al liceo e continua a leggerla sebbene intraprenda studi di Ingegneria e amministrativi che lo porteranno ad una brillante carriera direttiva presso i principali gruppi italiani dell’Editoria-Tv. Negli anni più recenti si è dedicato con grande impegno e passione agli studi danteschi e all’inizio del 2021 ha pubblicato, per le edizioni savonesi di Marco Sabatelli, il corposo volume Dante, Noli e il Purgatorio. La scoperta dell’anello mancante da 700 anni nella vita del Poeta e nella Commedia, con la prefazione di Giovanni Farris. In quest’opera monumentale, arricchita da decine di utili fotografie e nata da uno studio scrupoloso di testi e documenti, Toso sostiene che Dante, citata Noli nel IV canto del Purgatorio, nell’antica Repubblica Marinara visse e ne trasfigurò poeticamente i paesaggi, le architetture e la vita medievale nel progetto e nelle scenografie della seconda cantica. E con quella rapida citazione il poeta volle immortalare il suo segreto e amato soggiorno a Noli che lo accolse e protesse, ispirandogli appunto il Purgatorio. Il libro di Toso propone radicali innovazioni sui più diffusi dati della biografia dantesca, fornendo una serie di tesi rivoluzionarie e provocatorie, che hanno in Noli il loro costante punto di riferimento.